Вице-чемпион мира впервые за 33 года вышел в плей-офф Евро

Сборная Хорватии победила шотландцев и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы со второго места. Балканцы прервали продолжительную серию неудач вице-чемпионов мира на Евро. После введения в 1980 году группового турнира только однажды финалисты мирового первенствавсего во второйраз пробились в плей-офф.

Ранее отличалась только сборная ФРГ, уступившая в полуфинале ЧЕ-1988. В XXI веке Германия-2004, Франция-2008 и Голландия-2012 не добились на Евро ни одной победы при трех ничьих и шести поражениях.

(Кирилл Бурдаков)

Европейские действующие вице-чемпионы мира на чемпионатах Европы

Год Финалист предыдущего ЧМ Матчи ЧЕ Место в группе 1960 Швеция Не прошла отбор 1964 Чехословакия Не прошла отбор 1968 ФРГ Не прошла отбор 1972 Италия Не прошла отбор 1976 Голландия Чехословакия — 1:3 (д.в.)*, Югославия — 3:2 (д.в)** - 1980 Голландия Греция — 1:0, ФРГ — 2:3, Чехословакия — 1:1 3-е 1984 ФРГ Португалия — 0:0, Румыния — 2:1, Испания — 0:1 3-е 1988 ФРГ Италия — 1:1, Дания — 2:0, Испания — 2:0, Голландия — 1:2* 1-е 1996 Италия Россия — 2:1, Чехия — 1:2, Германия — 0:0 3-е 2004 Германия Голландия — 1:1, Латвия — 0:0, Чехия — 1:2 3-е 2008 Франция Румыния — 0:0, Голландия — 1:4, Италия — 0:2 4-е 2012 Голландия Дания — 0:1, Германия — 1:2, Португалия — 1:2 4-е 2020 Хорватия Англия — 0:1, Чехия — 1:1, Шотландия — 3:1 2-е

* Полуфинал.

** Матч за третье место.