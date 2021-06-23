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Вице-чемпион мира впервые за 33 года вышел в плей-офф Евро

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Сборная Хорватии победила шотландцев и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы со второго места. Балканцы прервали продолжительную серию неудач вице-чемпионов мира на Евро. После введения в 1980 году группового турнира только однажды финалисты мирового первенствавсего во второйраз пробились в плей-офф.

Ранее отличалась только сборная ФРГ, уступившая в полуфинале ЧЕ-1988. В XXI веке Германия-2004, Франция-2008 и Голландия-2012 не добились на Евро ни одной победы при трех ничьих и шести поражениях.

(Кирилл Бурдаков)

Европейские действующие вице-чемпионы мира на чемпионатах Европы

Год

Финалист предыдущего ЧМ

Матчи ЧЕ

Место в группе

1960

Швеция

Не прошла отбор

1964

Чехословакия

Не прошла отбор

1968

ФРГ

Не прошла отбор

1972

Италия

Не прошла отбор

1976

Голландия

Чехословакия — 1:3 (д.в.)*, Югославия — 3:2 (д.в)**

-

1980

Голландия

Греция — 1:0, ФРГ — 2:3, Чехословакия — 1:1

3-е

1984

ФРГ

Португалия — 0:0, Румыния — 2:1, Испания — 0:1

3-е

1988

ФРГ

Италия — 1:1, Дания — 2:0, Испания — 2:0, Голландия — 1:2*

1-е

1996

Италия

Россия — 2:1, Чехия — 1:2, Германия — 0:0

3-е

2004

Германия

Голландия — 1:1, Латвия — 0:0, Чехия — 1:2

3-е

2008

Франция

Румыния — 0:0, Голландия — 1:4, Италия — 0:2

4-е

2012

Голландия

Дания — 0:1, Германия — 1:2, Португалия — 1:2

4-е

2020

Хорватия

Англия — 0:1, Чехия — 1:1, Шотландия — 3:1

2-е

* Полуфинал.

** Матч за третье место.

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