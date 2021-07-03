Вертонген объяснил, как допустил результативную ошибку в матче с Италией
Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген после поражения от Италии (1:2) в ? финала Евро-2020 объяснил, почему допустил результативную ошибку.
«Я все еще прокручиваю у себя в голове отдельные эпизоды. Вот еще одна упущенная возможность, как и на всех предыдущих турнирах. Каждый раз — одно и то же. Нам нужно проанализировать, где мы ошиблись, в чем именно, посмотреть видеозапись, проработать…
Еще больнее — от того, что моя ошибка привела к голу сборной Италии. Произошла она в той фазе матча, когда мы мало владели мячом, а когда это происходило, то сразу его теряли. Поэтому я хотел сохранить мяч у себя в ногах, однако в штрафной это было явно не лучшим решением», — цитирует пресс-служба УЕФА Вертонгена.
В полуфинале сборная Италии встретится с командой Испании, которая ранее обыграла швейцарцев (1:1, 3:1 — по пенальти). Встреча пройдет 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024486--belgium-vs-italy/
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