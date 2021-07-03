Вертонген объяснил, как допустил результативную ошибку в матче с Италией

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген после поражения от Италии (1:2) в ? финала Евро-2020 объяснил, почему допустил результативную ошибку.

«Я все еще прокручиваю у себя в голове отдельные эпизоды. Вот еще одна упущенная возможность, как и на всех предыдущих турнирах. Каждый раз — одно и то же. Нам нужно проанализировать, где мы ошиблись, в чем именно, посмотреть видеозапись, проработать…

Еще больнее — от того, что моя ошибка привела к голу сборной Италии. Произошла она в той фазе матча, когда мы мало владели мячом, а когда это происходило, то сразу его теряли. Поэтому я хотел сохранить мяч у себя в ногах, однако в штрафной это было явно не лучшим решением», — цитирует пресс-служба УЕФА Вертонгена.

В полуфинале сборная Италии встретится с командой Испании, которая ранее обыграла швейцарцев (1:1, 3:1 — по пенальти). Встреча пройдет 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.