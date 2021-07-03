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Вертонген объяснил, как допустил результативную ошибку в матче с Италией

01:34
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Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген после поражения от Италии (1:2) в ? финала Евро-2020 объяснил, почему допустил результативную ошибку.

«Я все еще прокручиваю у себя в голове отдельные эпизоды. Вот еще одна упущенная возможность, как и на всех предыдущих турнирах. Каждый раз — одно и то же. Нам нужно проанализировать, где мы ошиблись, в чем именно, посмотреть видеозапись, проработать…

Еще больнее — от того, что моя ошибка привела к голу сборной Италии. Произошла она в той фазе матча, когда мы мало владели мячом, а когда это происходило, то сразу его теряли. Поэтому я хотел сохранить мяч у себя в ногах, однако в штрафной это было явно не лучшим решением», — цитирует пресс-служба УЕФА Вертонгена.

В полуфинале сборная Италии встретится с командой Испании, которая ранее обыграла швейцарцев (1:1, 3:1 — по пенальти). Встреча пройдет 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

 

Бельгия — Италия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 1
Италия 2
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024486--belgium-vs-italy/

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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