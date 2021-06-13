Вертонген о матче с Россией: «Не ожидали, что будет так просто»

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген заявил, что думал, что матч со сборной России будет более тяжелым. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу бельгийской команды.

«Не ожидали, что будет так просто. Может, мы просто завоевали уважение со стороны соперника. 3:0 — отличный результат. Но это только первый матч. Было много примеров, когда команды отлично начинали турнир, но дальше не могли добиться результата», — цитирует Вертонгена Het Nieuwsblad.

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.