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Веркаутерен рассказал, как сборной России следует играть против бельгийцев

15:00
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Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» и экс-футболист сборной Бельгии Франк Веркаутерен поделился с «СЭ» мнением о том, как следует сыграть сборной России против бельгийцев в стартовом матче на чемпионате Европы.

— В отборе Бельгия дважды довольно легко обыграла Россию. То же самое будет и сегодня?

— Конечно, на бумаге Бельгия — фаворит. Да, у нашей сборной более качественные игроки, но в футболе может случиться все что угодно. Все и любят игру за то, что в ней часто нет логики. Да, победа Бельгии — это ожидаемый результат, но на деле все будет зависеть от множества факторов, которые должны сложиться именно в этот день. Бывают же игры, когда одна команда не использует множество моментов, а соперник реализует два из двух.

— Как бы вы играли против Бельгии, если бы были тренером сборной России?

— Я бы сделал все, чтобы держать игру подальше от своих ворот. У Бельгии много игроков, которые способны вскрыть любую оборону. И нельзя только обороняться и сидеть у своих ворот, нужно пытаться создать что-то впереди. По-другому против Бельгии не выжить. Но это все в теории, а на деле наша команда, скорее всего, будет владеть мячом и создавать моменты.

Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 (мск).

(Олег Кошелев)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

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