Веркаутерен рассказал, как сборной России следует играть против бельгийцев
Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» и экс-футболист сборной Бельгии Франк Веркаутерен поделился с «СЭ» мнением о том, как следует сыграть сборной России против бельгийцев в стартовом матче на чемпионате Европы.
— В отборе Бельгия дважды довольно легко обыграла Россию. То же самое будет и сегодня?
— Конечно, на бумаге Бельгия — фаворит. Да, у нашей сборной более качественные игроки, но в футболе может случиться все что угодно. Все и любят игру за то, что в ней часто нет логики. Да, победа Бельгии — это ожидаемый результат, но на деле все будет зависеть от множества факторов, которые должны сложиться именно в этот день. Бывают же игры, когда одна команда не использует множество моментов, а соперник реализует два из двух.
— Как бы вы играли против Бельгии, если бы были тренером сборной России?
— Я бы сделал все, чтобы держать игру подальше от своих ворот. У Бельгии много игроков, которые способны вскрыть любую оборону. И нельзя только обороняться и сидеть у своих ворот, нужно пытаться создать что-то впереди. По-другому против Бельгии не выжить. Но это все в теории, а на деле наша команда, скорее всего, будет владеть мячом и создавать моменты.
Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 (мск).
(Олег Кошелев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю