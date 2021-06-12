Веркаутерен рассказал, как сборной России следует играть против бельгийцев

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» и экс-футболист сборной Бельгии Франк Веркаутерен поделился с «СЭ» мнением о том, как следует сыграть сборной России против бельгийцев в стартовом матче на чемпионате Европы.

— В отборе Бельгия дважды довольно легко обыграла Россию. То же самое будет и сегодня?

— Конечно, на бумаге Бельгия — фаворит. Да, у нашей сборной более качественные игроки, но в футболе может случиться все что угодно. Все и любят игру за то, что в ней часто нет логики. Да, победа Бельгии — это ожидаемый результат, но на деле все будет зависеть от множества факторов, которые должны сложиться именно в этот день. Бывают же игры, когда одна команда не использует множество моментов, а соперник реализует два из двух.

— Как бы вы играли против Бельгии, если бы были тренером сборной России?

— Я бы сделал все, чтобы держать игру подальше от своих ворот. У Бельгии много игроков, которые способны вскрыть любую оборону. И нельзя только обороняться и сидеть у своих ворот, нужно пытаться создать что-то впереди. По-другому против Бельгии не выжить. Но это все в теории, а на деле наша команда, скорее всего, будет владеть мячом и создавать моменты.

Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 (мск).

(Олег Кошелев)