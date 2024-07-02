Веркаутерен — о вылете сборной Бельгии с Евро-2024: «Франция была не намного лучше»

Спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» высказался о вылете команды с Евро-2024 после поражения в матче 1/8 финала с Францией (0:1).

«Конечно, результат разочаровывающий. Франция была не намного лучше, и результат мог бы быть иным. Но в реальности все сложилось иначе», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Франция вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с Португалией. Встреча состоится 5 июля в Гамбурге и начнется в 22.00 мск.