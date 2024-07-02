Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:33

Веркаутерен — о вылете сборной Бельгии с Евро-2024: «Франция была не намного лучше»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» высказался о вылете команды с Евро-2024 после поражения в матче 1/8 финала с Францией (0:1).

«Конечно, результат разочаровывающий. Франция была не намного лучше, и результат мог бы быть иным. Но в реальности все сложилось иначе», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Франция вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с Португалией. Встреча состоится 5 июля в Гамбурге и начнется в 22.00 мск.

Франк Веркаутерен
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу
2
1
Читайте также
Рэпер Канье Уэст посетил Москву
Парламентские выборы во Франции могут повлиять на проведение Олимпиады
Песков отметил умение Орбана отстаивать интересы Венгрии
Стали известны три четвертьфинальные пары ЧЕ по футболу
Умер народный артист РФ Владимир Матвеев
Казахстанский оппозиционер Садыков умер после покушения в Киеве
Популярное видео
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В сборной Бельгии не сомневаются в продолжении работы с Тедеско

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости