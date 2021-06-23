Венгрия выигрывает у Германии после первого тайма

После первого тайма матч Евро-2020 Германия — Венгрия впереди венгры — 1:0. Игра проходит в Мюнхене.

Единственный на данный момент мяч забил Адам Солои. Капитан венгров отличился на 11-й минуте.

Перед матчем болельщики каждой из команд освистали гимн соперников. Также перед началом игры на поле выбежал болельщик с радужным флагом.

При текущем раскладе Венгрия набирает четыре очка и выходит в плей-офф с третьего места, а Германия с тремя очками занимает последнюю позицию и покидает турнир.