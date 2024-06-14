Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 16:00

Венгрия — Швейцария: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Венгрия и Швейцария сыграют в рамках группы А Евро-2024 15 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная Швейцарии.
Фото AFP

Венгрия и Швейцария сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024 в субботу, 15 июня. Встреча пройдет в рамках группы А на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне, Германия. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.

Ключевые события матча Венгрия — Швейцария будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Групповой турнир Евро-2024 продлится до 26 июня. Также в группе А выступают Шотландия и Германия.

Матчи плей-офф стартуют 28 июня со стадии 1/8 финала. Четвертьфиналы будут сыграны 5 и 6 июля. Полуфиналы — 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

Трофей чемпионов Европы по&nbsp;футболу на&nbsp;Олимпийском стадионе в&nbsp;Берлине. Евро 2024 — основная информация: даты и расписание матчей, все сборные и города турнира

Футбол
Сборная Венгрии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить конфликт на Украине
Немецкая полиция предложила болельщикам на Евро заменить алкоголь марихуаной
Путин назвал условия для переговоров по Украине
Болезнь Мбаппе, стареющий Роналду, хаос в Германии. Главные интриги Евро-2024 по футболу
В Госдуме указали на окончательный подрыв доверия к доллару в мире
Небензя назвал целью саммита по Украине в Швейцарии ультиматум РФ
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Спаллетти ввел ряд ограничений для сборной Италии на время Евро-2024
Германия перед стартом Евро: предсказания животных и шотландская волынка, улыбка Криштиану и селфи с Мбаппе
Марко Амелиа: «Спаллетти дал понять игрокам, что дисциплина превыше всего»
Лопырева рассказала, за какими игроками будет следить на Евро-2024
Лопырева назвала сборную, за которую будет болеть на Евро-2024
Дешам оценил готовность сборной Франции к Евро-2024 на фоне проблем игроков со здоровьем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лопырева рассказала, за какими игроками будет следить на Евро-2024

Спаллетти ввел ряд ограничений для сборной Италии на время Евро-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости