Венгрия — Швейцария: судьям снова потребовалась помощь ВАР. Гол засчитан правильно

В первом тайме матча чемпионата Европы-2024 Венгрия — Швейцария ошибся второй ассистент судьи Андраж Ковачич, зафиксировавший положение «вне игры» у нападающего швейцарской команды Квадво Дуа, открывшего счет.

После непродолжительной проверки с помощью технологии полуавтоматического определения офсайда видеоарбитры сообщили арбитру Славко Винчичу, что решение его помощника следует изменить и засчитать взятие ворот. В итоге гол Дуа был правильно засчитан.

Это уже четвертое вмешательство ВАР на турнире. На предыдущем чемпионате Европы их в общей сложности было 17.