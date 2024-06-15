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Сегодня, 15:02

Венгрия — Швейцария: стартовые составы на матч Евро-2024

Виктория Кравченко
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Тренерские штабы сборных Венгрии и Швейцарии определились со стартовыми составами на матч группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

Венгрия: Гулачи; Ланг, Орбан, Салаи, Фиола, Надь, Шефер, Керкез, Шаллаи, Собослаи, Варга.

Запасные: Дибус, Саппанош, Балог, Него, Адам, Болла, Кляйнхайслер, Гоздог, Стайлс, Надь, Ботка, Чобот, Дардаи, Хорват, Ката.

Швейцария: Соммер, Родригес, Аканджи, Шер, Ндой, Фройлер, Джака, Видмер, Варгас, Эбишер, Дуа.

Запасные: Мвого, Кобель, Стергиу, Эльведи, Эмболо, Окафор, Штеффен, Цезигер, Сьерро, Шакири, Яшари, Амдуни, Ридер.

Встреча состоится сегодня, 15 июня, на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне. Начало — в 16.00 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Евро-2024

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