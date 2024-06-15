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Сегодня, 14:30

Венгрия — Швейцария: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Матч Евро-2024 Венгрия — Швейцария пройдет 15 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Швейцарии.
Фото AFP

В субботу, 15 июня, состоится второй матч в группе А чемпионата Европы в Германии — Венгрия — Швейцария. Игра пройдет в рамках группы А на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне, Германия. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события матча Венгрия — Швейцария будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.

Команда Мурата Якина финишировала в отборочном цикле на второй строчке, пропустив вперед сборную Румынии. В десяти матчах швейцарцы одержали четыре победы, пять раз сыграли вничью и потерпели лишь одно поражение.

Под руководством итальянского специалиста Марко России венгры без поражений прошли отборочный турнир, одержав пять побед в восьми матчах и заняв первое место в группе, опередив сборную Сербии на четыре очка.

Доминик Собослаи&nbsp;&mdash; Джердан Шакири. Венгрия — Швейцария: онлайн-трансляция матча Евро-2024

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