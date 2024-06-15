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Сегодня, 15:50

Венгрия — Швейцария: началась трансляция матча Евро-2024

Венгрия и Швейцария сыграют в матче Евро-2024 15 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин.
Мурат Якин.
Фото AFP

Сборные Венгрии и Швейцарии встречаются в матче группы А чемпионата Европы-2024 15 июня в Кельне (Германия). Игра пройдет на стадионе «Рейн Энерги». Начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи между Венгрией и Швейцарией на Евро-2024. Смотреть видеотрансляцию игры можно по подписке в видеосервисе Okko.

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события встречи Венгрия — Швейцария.

Сборная Венгрии с главным тренером Марко Росси вышла в финальную часть Евро-2024 с первого места в группе G с 18 очками в отборочном турнире. Швейцария с главным тренером Муратом Якином квалифицировалась на чемпионат Европы-2024 в Германии со второго места в группе I с 17 очками.

Чемпионат Европы-2024 завершится 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии. В группу А Евро-2024 также попали Германия и Шотландия.

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Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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