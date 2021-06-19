Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Венгрии и Франции.

«Здесь двух мнений быть не может! Конечно, Франция победит. Еще в начале было сказано, что Венгрия будет командой, которая сделает разницу в этой группе. Франция, Германия, Португалия в одной группе. Выйдет та команда, которая больше забьет венграм. Нет, французы не расслабятся после победы над Германией, но венгры учтут ошибки последней игры, поэтому крупного разгрома не будет. Думаю, встреча закончится со счетом 2:0 в пользу Франции», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч состоится 19 июня. Начало в 16.00 по московскому времени.