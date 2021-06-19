Венгрия — Франция: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Венгрии и Франции.
«Здесь двух мнений быть не может! Конечно, Франция победит. Еще в начале было сказано, что Венгрия будет командой, которая сделает разницу в этой группе. Франция, Германия, Португалия в одной группе. Выйдет та команда, которая больше забьет венграм. Нет, французы не расслабятся после победы над Германией, но венгры учтут ошибки последней игры, поэтому крупного разгрома не будет. Думаю, встреча закончится со счетом 2:0 в пользу Франции», — сказал Мостовой «СЭ».
Матч состоится 19 июня. Начало в 16.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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