Венгерские болельщики ухали в адрес Погба и Канте

Полузащитники сборной Франции Поль Погба и Нголо Канте подверглись расистским оскорблениям в игре Евро-2020 против команды Венгрии (1:1), сообщает L'Equipe.

В эпизодах, когда кто-то из них получал мяч, с трибун звучали обезьяньи уханья. Об этом сообщили фотографы, присутствовавшие на арене.

Отмечается, что это произошло несколько раз в первом тайме. Сообщается, что уханья доносились с трибуны, на которой находились венгерские ультрас.