Вегхорст — о голе в ворота Польши: «Сегодня утром написал своей девушке, что забью»

Форвард сборной Нидерландов Ваут Вегхорст прокомментировал свой гол в матче группового турнира чемпионата Европы-2024 против Польши (2:1).

«Я знал, что это произойдет. Я могу показать вам сообщения в WhatsApp. Сегодня утром я написал своей девушке: «Приблизительно за 20 минут до финального свистка счет будет 0:0 или 1:1, а потом... Мой гол случился чуть позже, но все же», — сказал Вегхорст после матча.

31-летний голландец стал автором самого быстрого гола национальной команды на Евро после выхода на замену: форвард появился на поле на 81-й минуте и отличился через 2 минуты и 18 секунд.

В следующем матче Нидерланды 21 июня сыграют с Францией, Польша в этот же день встретится с Австрией.