Вайналдум объяснил, почему празднует голы в стиле ван Дейка на Евро-2020

Полузащитник и капитан сборной Нидерландов Джорджиньо Вайналдум объяснил, почему празднует голы на Евро-2020 как Виргил ван Дейк.

«Виргил всегда празднует голы так, как я их праздную на этому турнире. Так я показываю, что наша команда думает о нем. Когда он наберет форму, я прекращу праздновать голы таким образом, а он наконец вернется в сборную», — приводит Goal слова Вайналдума.

Виргил ван Дейк пропускает Евро-2020 из-за травмы колена. Вайналдум, с которым ван Дейк выступал за «Ливерпуль» с января 2018 года по май 2021 года, взял на себя обязанности капитана в сборной Нидерландов.

Нидерланды вышли в 1/8 финала Евро-2020, где сыграют с Чехией. Встреча состоится 27 июня, начало — в 19.00 (мск).