Вайналдум объяснил, почему празднует голы в стиле ван Дейка на Евро-2020
Полузащитник и капитан сборной Нидерландов Джорджиньо Вайналдум объяснил, почему празднует голы на Евро-2020 как Виргил ван Дейк.
«Виргил всегда празднует голы так, как я их праздную на этому турнире. Так я показываю, что наша команда думает о нем. Когда он наберет форму, я прекращу праздновать голы таким образом, а он наконец вернется в сборную», — приводит Goal слова Вайналдума.
Виргил ван Дейк пропускает Евро-2020 из-за травмы колена. Вайналдум, с которым ван Дейк выступал за «Ливерпуль» с января 2018 года по май 2021 года, взял на себя обязанности капитана в сборной Нидерландов.
Нидерланды вышли в 1/8 финала Евро-2020, где сыграют с Чехией. Встреча состоится 27 июня, начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/wijnaldum-explains-stealing-van-dijk-celebration-liverpool/1kc59gq5nz2v81t1kwo78gsoq3
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