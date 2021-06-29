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Варан считает, что сборной Франции нужно концентрироваться на следующих целях

03:03

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан после поражения от Швейцарии (3:3, 4-5) в 1/8 финала Евро-2020 признался, что команда опечалена. Также он добавил, что нужно концентрироваться на следующих целях.

«Крайне печально. Мы совершенно испортили первый тайм. Отреагировали на это во втором, но предоставили соперникам свободное пространство, и они отыгрались. Пенальти же — это лотерея. Мы могли забить в дополнительное время — шанс такой был. В раздевалке мы успокоились. Будем концентрироваться на следующих целях», — цитирует пресс-служба УЕФА Варана.

Франция и Швейцари в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов проведено не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Соперником Швейцарии по 1/4 финала будет Испания (2 июля, Санкт-Петербург).

Франция — Швейцария

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024481--france-vs-switzerland/

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Евгений Козинов все материалы автора
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