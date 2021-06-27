Варан — о Мбаппе: «Не думаю, что его раздражает то, что он не забивает на Евро»
Защитник сборной Франции Рафаэль Варан высказался о нападающем Килиане Мбаппе, который пока не отличился голами на Евро-2020.
«Я не думаю, что его раздражает эта ситуация. Он нападающий, а нападающие должны забивать и быть очень уверенными в себе.
Мбаппе хорошо играл в начале турнира, так что мы, конечно, надеемся, что наши нападающие будут отлично играть и забивать больше голов», — приводит слова Варана Canal Supporters со ссылкой на Tеlеfoot.
Франция прошла в 1/8 финала Евро, где встретится со Швейцарией 28 июня в Бухаресте. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://canal-supporters.com/pour-varane-mbappe-nest-pas-agace-sur-le-fait-de-ne-pas-avoir-marque-a-leuro/
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