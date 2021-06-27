Защитник сборной Франции Рафаэль Варан высказался о нападающем Килиане Мбаппе, который пока не отличился голами на Евро-2020.

«Я не думаю, что его раздражает эта ситуация. Он нападающий, а нападающие должны забивать и быть очень уверенными в себе.

Мбаппе хорошо играл в начале турнира, так что мы, конечно, надеемся, что наши нападающие будут отлично играть и забивать больше голов», — приводит слова Варана Canal Supporters со ссылкой на Tеlеfoot.

Франция прошла в 1/8 финала Евро, где встретится со Швейцарией 28 июня в Бухаресте. Начало — в 22:00 по московскому времени.