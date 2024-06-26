Дркушич — о выходе в плей-офф Евро-2024: «Это какое-то волшебство»

Защитник сборной Словении Ваня Дркушич прокомментировал ничью с Англией (0:0) в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.

«Это какое-то волшебство. Каждый из нас в детстве, начиная футбольную карьеру, мечтал о чем-то подобном. Не только наши болельщики — весь футбольный мир увидел, что мы были на поле всем сердцем. Мы и вправду сражались один за всех и все за одного. За грудь в крестах. В итоге у нас получилось, и ощущения — просто невероятные», — цитирует пресс-служба УЕФА Дркушича.

Сборная Англии набрала 5 очков и заняла первое место в группе C. Словения с 3 очками стала третьей и тоже гарантировала себе место в 1/8 финала.