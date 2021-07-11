Ван Гал возглавит сборную Нидерландов и подпишет двухлетний контракт
Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал в ближайшее время вернется в национальную команду. По информации нидерландских СМИ, 69-летний голландский специалист подпишет двухлетний контракт.
На посту главного тренера он сменит Франка де Бура, который покинул сборную Нидерландов после неудачного выступление на Евро-2020.
Сборная Нидерландов на чемпионате Европы-2020 вылетела в 1/8 финала от Чехии (0:2).
Напомним, Ван Гал уже возглавлял сборную Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата мира-2014. Последним местом работы ван Гала был «Манчестер Юнайтед», из которого он ушел в 2016 году.
#Ned Federation Board have chosen Louis #VanGaal as new coach of the National Team. 2-years contract. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) July 11, 2021
Методология
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