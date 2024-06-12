Ван Дейк ждет непростого матча Нидерландов против Франции на Евро-2024

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал об ожиданиях от матча второго тура группового турнира чемпионата Европы с командой Франции. Встреча состоится 21 июня.

«С Францией всегда нелегко. Все хорошо знают, что у этой команды классные игроки, которые будут готовы сразу же наказать нас за малейшую ошибку. Но и мы можем доставить соперникам проблемы, если будем готовы на 100 процентов и здорово сыграем как в защите, так и в атаке», — цитирует ван Дейка сайт УЕФА.

Чемпионат Европы стартует 14 июня.