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Сегодня, 17:12

Ван Дейк ждет непростого матча Нидерландов против Франции на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал об ожиданиях от матча второго тура группового турнира чемпионата Европы с командой Франции. Встреча состоится 21 июня.

«С Францией всегда нелегко. Все хорошо знают, что у этой команды классные игроки, которые будут готовы сразу же наказать нас за малейшую ошибку. Но и мы можем доставить соперникам проблемы, если будем готовы на 100 процентов и здорово сыграем как в защите, так и в атаке», — цитирует ван Дейка сайт УЕФА.

Чемпионат Европы стартует 14 июня.

Группа Франции и Нидерландов на Евро-2024: составы команд, расписание матчей и где смотреть

Вирджил ван Дейк
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
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