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Ван дер Варт – о сборной Англии: «Какая же дерьмовая команда»

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Бывший игрок сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт раскритиковал футболистов национальной команды Англии после их победы над оранжевыми (2:1) в полуфинале Евро-2024.

Счет на 7-й минуте открыл полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс. Англичане отыгрались благодаря голу Харри Кейна с пенальти на 18-й минуте. Победный гол на 90+1-й минуте забил Олли Уоткинс.

«Эти англичане меня взбесили. Какая же они дерьмовая команда. На самом деле они больше ничего не хотели делать. Мы тоже мало что сделали, но, к счастью, смогли создать голевой момент. Возможно, я немного эмоционален, но могло быть гораздо больше.

В какой-то момент показалось, что Нидерланды играют все лучше и лучше. У нас было две или три возможности выйти вперед. И затем, в последнюю секунду допустили такую ошибку», — приводит слова голландца NOS.

В финале чемпионата Европы сборная Англии встретится с Испанией. Матч пройдет 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.

Рафаэл ван дер Варт
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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