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Сегодня, 09:38

Ван дер Ваарт раскритиковал игру Райса после поражения Англии в финале Евро-2024

Виктория Кравченко
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Деклан Райс.
Фото Reuters

Экс-футболист сборной Нидерландов и «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт поделился мнением об игре полузащитника Англии Деклана Райса.

«За Райса заплатили 100 миллионов. Но что особенного он делает на поле? Ему отдают мяч, а он пасует обратно защитникам. За 100 миллионов нужно научиться хотя бы продвигать мяч вперед», — цитирует Рафаэля NOS.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Англии проиграла Испании со счетом 1:2.

Деклан Райс
Рафаэл ван дер Варт
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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