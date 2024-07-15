Ван дер Ваарт раскритиковал игру Райса после поражения Англии в финале Евро-2024

Экс-футболист сборной Нидерландов и «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт поделился мнением об игре полузащитника Англии Деклана Райса.

«За Райса заплатили 100 миллионов. Но что особенного он делает на поле? Ему отдают мяч, а он пасует обратно защитникам. За 100 миллионов нужно научиться хотя бы продвигать мяч вперед», — цитирует Рафаэля NOS.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Англии проиграла Испании со счетом 1:2.