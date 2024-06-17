Валуев предостерег российских болельщиков, которые вывешивают флаги на матчах Евро-2024

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный запрет российских флагов на матче сборных Украины и Румынии.

«Политики отменяют Россию в Европе. Они у себя дома, поэтому пытаются это делать. Лично я Евро не смотрю, но за болельщиков наших переживаю. Пусть берегут себя», — сказал Валуев «СЭ».

Сборные Румынии и Украины встретятся в мачте группового этапа Евро-2024 в понедельник, 17 июня. Игра начнется в 16:00 на стадионе «Альянц Арена» (Мюнхен).

Александр Абустин, Константин Передерий