Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал «СЭ» решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердить лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» в качестве официальных футбольных символов Украины.

«Значит, они так относятся к своей стране и народу. Если бы в мире была консолидированная позиция, то не было бы и Майдана, и всех этих нацистских посылов. Мы на это реагируем, давая понять, что нам это все небезразлично. Развитие нацизма не может нас не напрягать. Позиция: моя хата с краю является неправильной. Нужно реагировать на это», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что слоганы «Слава Украине» и «Героям слава» утверждены в качестве официальных футбольных символов страны.

На футболках сборной Украины были изображены контуры государства с полуостровом Крым, входящим в состав России с 2014 года, а также Донецкая и Луганская Народные республики. Кроме этого, на воротничках размещены надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.

В УЕФА от Украины потребовали убрать с комплекта формы сборной слоган «Героям слава!» на внутренней стороне футболки, при этом на внешней стороне разрешено оставить надпись «Слава Украине» и контуры Крыма.

(Владислав Флегонтов, Владимир Пушкарев)