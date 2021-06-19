Валерий Сюткин надеется, что у сборной России будет продолжение истории на Евро-2020

Заслуженный артист России Валерий Сюткин поделился ожиданиями с «СЭ» от последнего матча группового этапа на Евро-2020 между сборными Дании и России.

«Это последний рубеж перед задачей выйти из группы, — сказал Сюткин «СЭ». — Надеюсь, что не последний на всем турнире. Надо выигрывать, что тут еще говорить. Другого шанса у нас просто нет. Пожелаем команде удачи. Со сборной надо быть до конца. Будем надеяться, что у нас, все-таки, будет продолжение истории на Евро. На поле нужно просто играть в футбол, а какие-то более ответственные пожелания не хочется обсуждать — стоять насмерть, например, они закрепощают команду. Нам нужен хороший футбол, который сделает огромную армию российских болельщиков счастливыми. Доживем до понедельника, как говорится, а там будем смотреть».

Стюкин также отметил, что хочет пережить со сборной России все эмоции.

«Не хочу думать о какой-то опасности. И советовать ничего не хочу. Просто хочу пережить все это вместе со сборной. До понедельника, ребята», — добавил Сюткин.

Сборная России на данный момент с тремя очками занимает второе место в группе. Ближайший матч команда проведет в Копенгагене 21 июня против Дании. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.