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Непомнящий: «Англичане на Евро-2024 не очень увлекательно играют, но 1:0 — тоже три очка»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий назвал команды, удивившие и разочаровавшие на Евро-2024.

«Меня удивила сборная Германии. Удивила она меня с большим знаком вопроса, будет ли она играть в такой футбол дальше по ходу турнира. Они мне очень понравились.

Есть команды, которые разочаровали. Англичане и бельгийцы произвели на меня негативное впечатление. Тренеры рассчитывают на несколько ходов вперед, а я сейчас говорю по одной игре на турнире. Англичане не очень увлекательно играют, но 1:0 — тоже три очка. Меня разочаровали грузины, проиграв туркам. Были отрезки матча, в которых могли и вести в счете», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Непомнящего.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004899930/1005657826_nepomnyaschiy_nazval_komandu_kotoraya_udivila_i_razocharovala_posle_pervogo_tura_na_evro-2024
Валерий Непомнящий
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
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