Непомнящий: «В финале Евро-2024 буду поддерживать победителя матча Испания — Франция»

Бывший тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о полуфинальных матчах на Евро-2024.

«В финале Евро буду поддерживать победителя пары Испания — Франция. Нельзя не отметить, что в последних двух матчах Нидерланды сыграли очень хорошо», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Сборная Испании сыграет с Францией в первом полуфинале 9 июля, сборная Англии встретится с Нидерландами во втором полуфинале 10-го числа.