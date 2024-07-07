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Непомнящий: «В финале Евро-2024 буду поддерживать победителя матча Испания — Франция»

Руслан Минаев
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Бывший тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о полуфинальных матчах на Евро-2024.

«В финале Евро буду поддерживать победителя пары Испания — Франция. Нельзя не отметить, что в последних двух матчах Нидерланды сыграли очень хорошо», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Сборная Испании сыграет с Францией в первом полуфинале 9 июля, сборная Англии встретится с Нидерландами во втором полуфинале 10-го числа.

Источник: РБ Спорт
Валерий Непомнящий
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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