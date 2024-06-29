Масалитин: «Вопрос, насколько эта маска будет или не будет сковывать Мбаппе в матчах плей-офф»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что защитная маска может помешать нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе играть в полную силу.

«С этой маской он с осторожностью играет. Был у него контакт с Левандовски, поляк зацепил эту маску — конечно, Мбаппе тяжело. И вопрос, насколько эта маска будет или не будет его сковывать», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

Французский форвард получил перелом носа в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024 против Австрии (1:0). Игру против Нидерландов он пропустил, а с Польшей отыграл без замен и реализовал пенальти.