Гладилин: «Англия выиграла у Нидерландов за счет удачи и более высокого индивидуального мастерства»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу сборной Нидерландов над Англией (2:1) в полуфинале Евро-2024.

«Один момент решает. Это равные команды. Голландцы начали хорошо и реализовали свой шанс. Но пенальти во многом надломил игру, конечно, это был один из ключевых моментов — и потом удача повернулась к англичанам. Хотя не скажу, что они выглядели сильнее, но играли лучше, чем в предыдущих матчах. Потом, у них подбор исполнителей очень хороший. Поэтому здесь они все-таки выиграли за счет удачи и более высокого индивидуального мастерства», — цитирует «Газета.Ru» Гладилина.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.