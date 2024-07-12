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Гладилин: «Франция все-таки не в полную мощь выступила на Евро-2024»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал выход сборной Испании в финал Евро-2024 после победы над Францией (2:1) в 1/2 финала.

«Победа испанцев закономерна. Прекрасные голы, хотя игра складывалась очень удачно для французов. Они хорошо забили, у них была фора, но испанцы уже в первом тайме переломили игру. Они были интереснее, сильнее, и они играли на победу.

Франция все-таки не в полную мощь выступила. Наверное, от нее ждали более сильной игры, особенно в атаке. И Мбаппе, и Гризманн, и Жиру выглядели ниже своего уровня, поэтому у них ничего и не получилось. В обороне вроде все было нормально, ребята старались, а в атаке... Такая атака — и забили так мало», — цитирует «Газета.Ru» Гладилина.

В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет против команды Англии. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

 
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Источник: «Газета.Ru»
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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