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Сегодня, 04:24

Гладилин: «Не знаю, в чем у сборной Франции проблема, но она есть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что сборная Франции провела невыразительное выступление на чемпионате Европы. Французы в полуфинале проиграли Испании (1:2).

«Не сказал бы, что игра у французов была хорошая. В эпизоде с голом Мбаппе нашел партнера, который выпрыгнул и пробил головой. А ярких моментов они не создавали, даже с выходом Гризманна. Если бы они были в порядке, то нагнетали бы, создавали голевые моменты — а так, их почти не было. Не знаю, в чем у них проблема, но она есть», — цитирует «Газета.Ru» Гладилина.

В финале Евро2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

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Источник: «Газета.Ru»
Евро-2024
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