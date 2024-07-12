Гладилин: «Не знаю, в чем у сборной Франции проблема, но она есть»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что сборная Франции провела невыразительное выступление на чемпионате Европы. Французы в полуфинале проиграли Испании (1:2).

«Не сказал бы, что игра у французов была хорошая. В эпизоде с голом Мбаппе нашел партнера, который выпрыгнул и пробил головой. А ярких моментов они не создавали, даже с выходом Гризманна. Если бы они были в порядке, то нагнетали бы, создавали голевые моменты — а так, их почти не было. Не знаю, в чем у них проблема, но она есть», — цитирует «Газета.Ru» Гладилина.

В финале Евро2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.