Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:14

Гладилин: «Игроки в сборной Англии не такого уровня, чтобы что-то выигрывать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, почему сборная Англии не выигрывает международные турниры.

«То, что чемпионат Англии самый сильный в Европе, может быть, и в мире, — это да. Но там играют самые сильные футболисты, а то, что там англичане сильные, я бы не сказал. Даже самый сильный англичанин Кейн играет в «Баварии». Сам по себе чемпионат высокого уровня, а игроки в сборной Англии не такого уровня, чтобы что-то выигрывать», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гладилина.

Чемпионат Европы стартует 14 июня. Сборная Англии сыграет в группе против Словении, Дании и Сербии.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004899930/1005652434_byivshiy_trener_spartaka_obyyasnil_pochemu_sbornaya_anglii_ne_vyiigryivaet_na_mejdunarodnyih_turnirah
Футбол
Сборная Англии по футболу
0
Читайте также
Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Пари НН»
Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Ахмата»
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
Журналисту, слившему инсайды о «Зените», грозит суд. Главные трансферные слухи РПЛ за 13 июня
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис
Что означает прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже? Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бушманов назвал трех фаворитов Евро-2024

Канарейкин: «Все игры Евро-2024 буду смотреть! От звонка до звонка!»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости