Гладилин: «Игроки в сборной Англии не такого уровня, чтобы что-то выигрывать»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, почему сборная Англии не выигрывает международные турниры.

«То, что чемпионат Англии самый сильный в Европе, может быть, и в мире, — это да. Но там играют самые сильные футболисты, а то, что там англичане сильные, я бы не сказал. Даже самый сильный англичанин Кейн играет в «Баварии». Сам по себе чемпионат высокого уровня, а игроки в сборной Англии не такого уровня, чтобы что-то выигрывать», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гладилина.

Чемпионат Европы стартует 14 июня. Сборная Англии сыграет в группе против Словении, Дании и Сербии.