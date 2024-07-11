Газзаев — о выходе Англии в финал Евро-2024: «Если есть результат, значит все правильно»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Англии в полуфинале Евро-2024 над Нидерландами (2:1).

«Англия играла лучше. После пропущенного гола мы видели, что англичане доминировали до конца матча и добились результата. Я думаю, что это абсолютно закономерно. Можно говорить, что Англия не показывает какой-то футбол, но она показывает хороший результат. В таких турнирах, как чемпионат Европы, Лига чемпионов, чемпионат мира, всегда идет игра на результат. И если есть результат, значит все правильно. Потому что результат — это основа всей игры. Не так ярко играла Англия, но играла на результат. И в итоге мы видим, что она в финале», — сказал Газзаев «СЭ».

В финале Евро-2024 Англия сыграет против Испании. Матч состоится 14 июля и начнется в 22.00 (мск).

Константин Передерий