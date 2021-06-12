Валерий Газзаев: «Нельзя недооценивать финнов, они не аутсайдеры»
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил надежду, что наша национальная команда подойдет ко всем соперникам в группе на Евро-2020 с одинаковым настроем.
«Нельзя недооценивать соперников и переоценивать свои возможности. Это равнозначно поражению. Не стоит относить ту же Финляндию к аутсайдерам. Чемпионат Европы — это ярмарка, смотр. По его итогам игроки получают выгодные контракты. Очень важная история. Финны это прекрасно понимают. Все намерены выкладываться. У нас должен быть одинаковый настрой на всех соперников — что на Бельгию, что на Финляндию! Все игры будут сложными для нас», — сказал Газзаев на пресс-конференции.
Сборная России сыграет против Финляндии 16 июня во втором туре группового турнира чемпионата Европы-2020.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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