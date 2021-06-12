Валерий Газзаев: «Нельзя недооценивать финнов, они не аутсайдеры»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил надежду, что наша национальная команда подойдет ко всем соперникам в группе на Евро-2020 с одинаковым настроем.

«Нельзя недооценивать соперников и переоценивать свои возможности. Это равнозначно поражению. Не стоит относить ту же Финляндию к аутсайдерам. Чемпионат Европы — это ярмарка, смотр. По его итогам игроки получают выгодные контракты. Очень важная история. Финны это прекрасно понимают. Все намерены выкладываться. У нас должен быть одинаковый настрой на всех соперников — что на Бельгию, что на Финляндию! Все игры будут сложными для нас», — сказал Газзаев на пресс-конференции.

Сборная России сыграет против Финляндии 16 июня во втором туре группового турнира чемпионата Европы-2020.