Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Валерий Баринов: «Очень рад за сборную Украины! А нашему футболу требуется системное изменение»

21:46
Александр Зинченко. Фото Reuters
Александр Зинченко. Фото Reuters
Теги:

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 по футболу.

«Нет слов, одни эмоции и те неприличные — это подходит к нашей сборной, — сказал Баринов «СЭ». — А за Украину я очень рад! Невзирая ни на что. Самая первая игра, которую я видел с ними, мне очень понравилась. И желание, и стремление, и культура паса — все замечательно у сборной Украины. Думаю, они еще и прибавят. Уверен, что они могут удивить. Швеция, конечно, хорошая команда, но для Украины проходимая. Желаю им удачи! Буду болеть за них, несмотря на все разговоры. Они заслужили этот результат».

Баринов также считает, что российскому футболу необходимо системное изменение.

«Да, им повезло, но ведь вышли из группы. А мы нет. Игра нашей сборной не производит никакого впечатления после чемпионата мира-2018. Какое-то должно быть системное изменение в нашем футболе. Сама организация футбола у нас на низком уровне. Мы видим премьер-лигу, а что находится за ней? Это очень серьезное дело», — добавил Баринов.

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020. Это стало известно после завершения последнего тура в группе Е.

Ранее, 23 июня, Швеция выиграла у Польши (3:2), а Испания разгромила Словакию (5:0) в группе E.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 57925
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Стали известны потенциальные соперники Украины по 1/8 финала чемпионата Европы
Португалия — Франция: стартовые составы на матч Евро-2020
Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи