Валерий Баринов: «Очень рад за сборную Украины! А нашему футболу требуется системное изменение»

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 по футболу.

«Нет слов, одни эмоции и те неприличные — это подходит к нашей сборной, — сказал Баринов «СЭ». — А за Украину я очень рад! Невзирая ни на что. Самая первая игра, которую я видел с ними, мне очень понравилась. И желание, и стремление, и культура паса — все замечательно у сборной Украины. Думаю, они еще и прибавят. Уверен, что они могут удивить. Швеция, конечно, хорошая команда, но для Украины проходимая. Желаю им удачи! Буду болеть за них, несмотря на все разговоры. Они заслужили этот результат».

Баринов также считает, что российскому футболу необходимо системное изменение.

«Да, им повезло, но ведь вышли из группы. А мы нет. Игра нашей сборной не производит никакого впечатления после чемпионата мира-2018. Какое-то должно быть системное изменение в нашем футболе. Сама организация футбола у нас на низком уровне. Мы видим премьер-лигу, а что находится за ней? Это очень серьезное дело», — добавил Баринов.

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020. Это стало известно после завершения последнего тура в группе Е.

Ранее, 23 июня, Швеция выиграла у Польши (3:2), а Испания разгромила Словакию (5:0) в группе E.