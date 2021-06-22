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Валентина Матвиенко призвала изменить футбольную политику в России

21:50
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что огорчена выступлением сборной России на Евро-2020. Она также призвала изменить футбольную политику в стране.

«Футбольную политику надо в корне менять. Это на мой непрофессиональный взгляд. Очень огорчена, очень расстроена. Или играйте, или не позорьтесь. Но это не значит, что надо отворачиваться от нашей команды и за нее не болеть», — приводит слова Матвиенко ТАСС.

На пресс-конференции по итогам весенней сессии Матвиенко также отметила, что необходимо развивать детский спорт в стране.

«Нам надо сосредоточиться не на закупке легионеров, а на развитии детского футбола, детских школ, доступных для всех. Не платные футбольные школы, куда трудно пробиться. На дворовом футболе, на семейном футболе, на народном футболе», — добавила Матвиенко.

Сенатор призналась, что была расстроена игрой сборной России на Евро-2020.

«Я думаю, я в этих чувствах не одинока, большинство болельщиков расстроены игрой нашей команды. Я считаю, что не очень мотивированной была наша команда. Я не чувствовала воли к победе. Я не знаю, почему в стране нельзя найти 11 футболистов, которые хорошо играют в футбол? Маленькие страны показывают нам пример», — цитирует Матвиенко ТАСС.

21 июня в Копенгагене сборная России уступила датчанам (1:4) и завершила выступление на чемпионате Европы-2020.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11714465

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