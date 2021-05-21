Вальбуэна прокомментировал возвращению Бензема в сборную Франции

Нападающий «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна прокомментировал возвращение форварда «Реала» Карима Бензема в сборную Франции. Также он признался, что не ждет звонка от Дидье Дешама.

«Мне нечего добавить. Если он сможет дать толчок развитию сборной Франции, тем лучше для команды. Все будет решаться на поле. Мне больше нечего сказать. Решение принял тренер. На мой взгляд, Дидье Дешам выйдет из этой ситуации победителем во всех случаях.

Нет, я не жду звонка ни от кого. Когда ты на пике, все говорят о тебе, когда ты немного пропадаешь с радаров, ты ни от кого ничего не ждешь. Я наслаждаюсь игрой на поле. Ничего не жду от Дидье или кого-либо еще. Если вы хотите знать, звонил он мне или нет, я говорю: «Нет», — приводит L'Equipe слова Мбаппе.

33-летний Бензема попал в заявку сборной Франции на чемпионат Европы. Форвард не выступал за национальную команду с 2015 года. Он был отстранен от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна.