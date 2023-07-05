Никонов — о чемпионах Европы-2006: «Прудников себе на уме. А Маренича, Власова и Фомина травмы доконали»

Экс-тренер «Торпедо» и юношеской сборной России Вадим Никонов в интервью «СЭ» рассказал о судьбе футболистов, которые в 2006-м под руководством Игоря Колыванова выиграли чемпионат Европы (U-17).

— Вы помогали Колыванову в юношеской сборной, которая в 2006-м выиграла чемпионат Европы. Почему из того состава почти никто не раскрылся?

— Сашу Маренича, Антона Власова и Семена Фомина травмы доконали. Хотя в Марениче я был уверен. Быстрый, резкий, забивной! Димка Рыжов — игрок момента. Физически слабенький. Сделает рывок-два — и требуется пауза. А Сашка Прудников себе на уме. Если бы Колыванов не держал его в ежовых рукавицах, вообще ничего не получилось бы. Парню все легко давалось.

Из той команды уже почти все закончили. За исключением Артема Самсонова, капитана «Торпедо», Жени Помазана, играющего за хабаровский СКА, и Саши Сапеты, который последний сезон в ульяновской «Волге» провел. А Ян Бобровский в арбитры подался, второй год в РПЛ судит...