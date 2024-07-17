Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 06:54

Евсеев: «Микаутадзе «взрывается» лучше, чем Кварацхелия»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев сравнил нападающих сборной Грузии Хвичу Кварацхелию и Жоржа Микаутадзе.

«Микаутадзе «взрывается» лучше, чем Кварацхелия. Я говорю именно об игре с места. Я не могу сравнить с кем-то Кварацхелию или глубоко проанализировать его игру. Да, сегодня ценятся футболисты, которые умеют обыгрывать один в один. Хвича — один из них», — цитирует Metaratings.ru Евсеева.

На Евро-2024 23-летний Микаутадзе забил 3 гола и сделал одну голевую передачу.

Источник: Metaratings.ru
Вадим Евсеев
Жорж Микаутадзе
Хвича Кварацхелия
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
2
0
Читайте также
Футболисты сборной Аргентины спели расистскую песню про французов
Канчельскиса избили в баре после финала Евро-2024
Врач развеяла распространенные мифы о сахаре
Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продет свою звезду за 20 млн. Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продет свою звезду за 20 млн, Чалов нашел клубы в Европе. Главные трансферные слухи РПЛ за 17 июля
Лавров выразил надежду на достижение широкого межливийского согласия
В Союзе дачников рассказали о полезных свойствах чистотела
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самедов: «Для меня уход Саутгейта совершенно неоправдан»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости