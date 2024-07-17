Евсеев: «Микаутадзе «взрывается» лучше, чем Кварацхелия»

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев сравнил нападающих сборной Грузии Хвичу Кварацхелию и Жоржа Микаутадзе.

«Микаутадзе «взрывается» лучше, чем Кварацхелия. Я говорю именно об игре с места. Я не могу сравнить с кем-то Кварацхелию или глубоко проанализировать его игру. Да, сегодня ценятся футболисты, которые умеют обыгрывать один в один. Хвича — один из них», — цитирует Metaratings.ru Евсеева.

На Евро-2024 23-летний Микаутадзе забил 3 гола и сделал одну голевую передачу.