В XXI веке Нидерланды проиграли Чехии четыре матча из семи
Матч 1/8 финала чемпионата Европы станет для сборных Нидерландов и Чехии восьмым в XXI веке.
Ранее команды четырежды встречались в отборе к Евро, дважды — в отборе чемпионату мира, один раз — на чемпионате Европы-2004. Из семи игр чехи были сильнее в четырех, а уступили дважды — в отборе к ЧМ-2006.
Матчи сборной Нидерландов против Чехии в XXI веке:
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
29.03.2003
|
ОЧЕ
|
Роттердам
|
1:1
|
ван Нистелрой — Коллер
|
10.09.2003
|
ОЧЕ
|
Прага
|
1:3
|
ван дер Варт — Коллер, Поборски, Барош
|
19.06.2004
|
ЧЕ
|
Авейру
|
2:3
|
Боума, ван Нистелрой — Коллер, Барош, Шмицер
|
08.09.2004
|
ОЧМ
|
Амстердам
|
2:0
|
ван Хойдонк-2
|
08.10.2005
|
ОЧМ
|
Прага
|
2:0
|
ван дер Варт, Опдам
|
09.09.2014
|
ОЧЕ
|
Прага
|
1:2
|
де Фрай — Дочкал, Пиларж
|
13.10.2015
|
ОЧЕ
|
Амстердам
|
2:3
|
Хюнтелар, ван Перси — Кадержабек, Шурал, ван Перси, в свои ворота
Итого: +2=1-4, мячи 11-12.
Матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия состоится сегодня, начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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