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В XXI веке Нидерланды проиграли Чехии четыре матча из семи

13:40
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Матч 1/8 финала чемпионата Европы станет для сборных Нидерландов и Чехии восьмым в XXI веке.

Ранее команды четырежды встречались в отборе к Евро, дважды — в отборе чемпионату мира, один раз — на чемпионате Европы-2004. Из семи игр чехи были сильнее в четырех, а уступили дважды — в отборе к ЧМ-2006.

Матчи сборной Нидерландов против Чехии в XXI веке:

Дата

Турнир

Город

Счет

Голы

29.03.2003

ОЧЕ

Роттердам

1:1

ван Нистелрой — Коллер

10.09.2003

ОЧЕ

Прага

1:3

ван дер Варт — Коллер, Поборски, Барош

19.06.2004

ЧЕ

Авейру

2:3

Боума, ван Нистелрой — Коллер, Барош, Шмицер

08.09.2004

ОЧМ

Амстердам

2:0

ван Хойдонк-2

08.10.2005

ОЧМ

Прага

2:0

ван дер Варт, Опдам

09.09.2014

ОЧЕ

Прага

1:2

де Фрай — Дочкал, Пиларж

13.10.2015

ОЧЕ

Амстердам

2:3

Хюнтелар, ван Перси — Кадержабек, Шурал, ван Перси, в свои ворота

Итого: +2=1-4, мячи 11-12.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия состоится сегодня, начало — в 19.00 (мск).

Голландия — Чехия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.65

Обе забьют - да

26%

1.84

Ф2 (+1)

16%

1.80
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.43

Обе забьют - да

22%

1.82

X2

15%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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