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На Украине пообещали бесплатно наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России

13:53
На Украине пообещали бесплатно наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России. Фото Dan Istitene/Getty Images
На Украине пообещали бесплатно наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России. Фото Dan Istitene/Getty Images
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Организаторы львовской фан-зоны Lviv Fan Festival накануне старта Евро-2020 пообещали бесплатно раздавать по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России.

Стоимость билетов в фан-зону — от 50 гривен (133 рубля).

Матч Россия — Бельгия пройдет завтра, 12 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи