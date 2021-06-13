В УЕФА осудили свист российских болельщиков в адрес Бельгии
В УЕФА прокомментировали события перед матчем Евро-2020 Россия — Бельгия (0:3) в Санкт-Петербурге.
Когда футболисты сборной Бельгии встали на колено перед началом игры в поддержку движения Black Lives Matter, то российские болельщики освистали их.
«Любой игрок или официальное лицо может встать на колено перед матчем. Мы призываем зрителей проявлять уважение к футболистам, которые преклоняют колено. Как организация мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расизму», — приводит сообщение УЕФА hln.be.
В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Станислава Черчесова проведет 21 июня против Дании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.hln.be/rode-duivels/uefa-steunt-protest-tegen-racisme-van-rode-duivels-en-veroordeelt-boegeroep-russische-fans~aa02a555/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.sports.ru%2F
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