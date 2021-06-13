В УЕФА осудили свист российских болельщиков в адрес Бельгии

В УЕФА прокомментировали события перед матчем Евро-2020 Россия — Бельгия (0:3) в Санкт-Петербурге.

Когда футболисты сборной Бельгии встали на колено перед началом игры в поддержку движения Black Lives Matter, то российские болельщики освистали их.

«Любой игрок или официальное лицо может встать на колено перед матчем. Мы призываем зрителей проявлять уважение к футболистам, которые преклоняют колено. Как организация мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расизму», — приводит сообщение УЕФА hln.be.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Станислава Черчесова проведет 21 июня против Дании.