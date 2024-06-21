В УЕФА не нашли объяснения недопуску болельщиков с российскими флагами на матч Словения — Сербия

В УЕФА заявили, что не запрещали проносить флаги России на матч группового турнира Евро-2024 между сборными Сербии и Словении (1:1).

«Как правило, допускаются все флаги, за исключением случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы УЕФА.

Ранее сообщалось, что группу болельщиков из России не хотели пропускать на матч Сербии и Словении 20 июня с флагами страны. Однако фанаты смогли найти выход из положения и пройти на арену: они перевернули флаги, и их пропустили через другой вход, приняв за болельщиков сербской команды.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.