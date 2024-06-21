Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 21:44

В УЕФА не нашли объяснения недопуску болельщиков с российскими флагами на матч Словения — Сербия

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В УЕФА заявили, что не запрещали проносить флаги России на матч группового турнира Евро-2024 между сборными Сербии и Словении (1:1).

«Как правило, допускаются все флаги, за исключением случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы УЕФА.

Ранее сообщалось, что группу болельщиков из России не хотели пропускать на матч Сербии и Словении 20 июня с флагами страны. Однако фанаты смогли найти выход из положения и пройти на арену: они перевернули флаги, и их пропустили через другой вход, приняв за болельщиков сербской команды.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.

Источник: ТАСС
Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
4
1
Читайте также
Футболист Диего Форлан сыграл на крупном ветеранском турнире по теннису
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид играет в дырявых носках
Врач назвал наиболее опасные с точки зрения заражения ботулизмом продукты
Кому достался самый сложный календарь будущего сезона РПЛ
Черногория и соседние страны из-за аварии оказались почти полностью обесточены
Политолог рассказал о последствиях вступления в ЕС для Украины и Молдавии
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Черчесов звал его в сборную России, а теперь он переходит в «Боруссию» и может выиграть Евро. Кто такой Вальдемар Антон
Бельгия — Румыния: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024
Гризманн проведет 32-й матч на крупных турнирах и повторит рекорд Франции среди полевых игроков
Нидерланды — Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Польша — Австрия: в ворота поляков ошибочно не назначен пенальти
Рангник построил мощную Австрию и приблизился к плей-офф! Польша практически обречена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Польша — Австрия: в ворота поляков ошибочно не назначен пенальти

Гризманн проведет 32-й матч на крупных турнирах и повторит рекорд Франции среди полевых игроков

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости