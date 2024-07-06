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В Турции считают, что наказание Демирала от УЕФА станет дополнительной мотивацией против Нидерландов

Зарина Халимхонова
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Турецкий журналист Серджан Дикме в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с наказанием защитника турецкой национальной команды Мериха Демирала от УЕФА.

5 июля УЕФА принял решение отстранить 26-летнего футболиста на два матча Евро-2024 за провокационный жест, который он показал во время игры 1/8 финала турнира против Австрии (2:1)

«Мерих Демирал, который отпраздновал свою радость, сделав знак волка, символизирующий турецкое происхождение, после забитого гола в матче с Австрией был дисквалифицирован УЕФА на два матча.

Знак волка — это не политическая позиция, а символ, олицетворяющий турецкое происхождение в мифологии. Несправедливое наказание, вынесенное УЕФА, еще больше раззадорило как футболистов, так и граждан Турции. Думаю, что наказание от УЕФА станет дополнительной мотивацией в матче против Нидерландов», — сказал Дикме «СЭ».

В четвертьфинале чемпионата Европы Турция встретится с Нидерландами. Матч пройдет 6 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.

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