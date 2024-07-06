В Турции предсказали, как закончится матч против сборной Нидерландов на Евро

Турецкий журналист Серджан Дикме поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Турции и Нидерландов.

«Турция показала самый яркий результат на чемпионате Европы. Наша сборная — самая обсуждаемая команда как на поле, так и за его пределами, благодаря интересу турецких граждан к турниру. Главный тренер Винченцо Монтелла продолжит свою систему без нападающих на протяжении всего турнира. Хотя в Турции эта тактика подверглась критике, она оказалась успешной. В групповых матчах Австрия обыграла Голландию, а Турция — Австрию. Я ожидаю интересный и напряженный матч с большим количеством голов. Несправедливое наказание, назначенное УЕФА Мериху Демиралу, положительно скажется на сборной Турции», — сказал Дикме ODDS.ru.

6 июля в заключительном четвертьфинале Евро-2024 сойдутся сборные Нидерландов и Турции. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.