Турецкая футбольная федерация обратилась в CAS после дисквалификации Демирала

Турецкая футбольная федерация (TTF) обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как УЕФА дисквалифицировал защитника национальной команды Мериха Демирала на два матча из-за скандального жеста. Об этом сообщает издание Milliyet.

Отмечается, что CAS рассмотрит дело и вынесет вердикт к полудню в день матча.

Во время матча 1/8 финала Евро-2024 против Австрии (2:1) 26-летний турок показал жест «волчий салют», который ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки»), известной ультраправыми взглядами. Организация запрещена в Австрии и Франции.

В четвертьфинале Турция встретится с Нидерландами. Матч пройдет 6 июля и начнется в 22:00 мск.