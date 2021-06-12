В соцсетях нашли уникального человека, который угадал авторов всех голов матча Италии с Турцией

Один из пользователей Twitter смог угадать авторов всех голов в стартовом матче Евро-2020 Турция — Италия (0:3).

This man predicted the exact score line and the exact goal scorers, 10 hours before the game started. #EURO2020



Holy shit, @VaneJuice. pic.twitter.com/SEkhruhxCn — FutbolBible (@FutbolBible) June 11, 2021

Юзер с ником VaneJuice точно предсказал, что в свои ворота забьет Мерих Демирал, а остальные голы будут в активе Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье. Свой прогноз он сделал в ответ на сообщение официального аккаунта турнира.

Италия набрала три очка и лидирует в группе А. У Турции пока ноль очков. Также в этой группе выступают Швейцария и Уэльс.

Матч Уэльс — Швейцария состоится 12 июня. Начало в 16.00 по московскому времени. В следующем туре Турция 16 июня сыграет с Уэльсом, а Италия — со Швейцарией.