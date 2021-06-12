В соцсетях нашли уникального человека, который угадал авторов всех голов матча Италии с Турцией
Один из пользователей Twitter смог угадать авторов всех голов в стартовом матче Евро-2020 Турция — Италия (0:3).
This man predicted the exact score line and the exact goal scorers, 10 hours before the game started. #EURO2020— FutbolBible (@FutbolBible) June 11, 2021
Holy shit, @VaneJuice. pic.twitter.com/SEkhruhxCn
Юзер с ником VaneJuice точно предсказал, что в свои ворота забьет Мерих Демирал, а остальные голы будут в активе Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье. Свой прогноз он сделал в ответ на сообщение официального аккаунта турнира.
Италия набрала три очка и лидирует в группе А. У Турции пока ноль очков. Также в этой группе выступают Швейцария и Уэльс.
Матч Уэльс — Швейцария состоится 12 июня. Начало в 16.00 по московскому времени. В следующем туре Турция 16 июня сыграет с Уэльсом, а Италия — со Швейцарией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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