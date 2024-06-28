В Сербии возмущены перелетом сборной на Евро-2024 на самолете хорватской авиакомпании

Председатель сербского парламента Ана Брнабич выразила недовольство тем, что сборная Сербии летела на Евро-2024 на самолете хорватской авиакомпании с хорватской маркировкой.

«Это позор. Президент страны Вучич, я бы сказала, был в отчаянии, поэтому я очень зла по этому поводу. Ожидаю, что будут установлены виновные и будет понятно, почему это произошло. У всех нас есть Air Sербия, и мы всегда путешествуем с Air Serbia, и когда президент Сербии отправляется в длительные поездки, например, в Китай, он всегда летает с Air Serbia, потому что мы гордимся тем, что приземляемся в самолете с нашим флагом», — сказала Брнабич в эфире «TV Happy».

Сборная Сербии на Евро-2024 набрала 2 очка и заняла последнее место в группе C.