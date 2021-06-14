В сборной Украины опровергли конфликт между Ярмоленко и Марлосом

Защитник сборной Украины Илья Забарный опроверг информацию о том, что между его партнерами Андреем Ярмоленко и Марлосом произошел конфликт из-за матча Евро-2020 с Голландией (2:3).

«Конфликта никакого не было. Эту информацию кто-то придумал. Все хорошо», — сказал Забарный на видео, опубликованном на официальном канале Украинской ассоциации футбола в Youtube.

Ранее украинский журналист Артем Франков сообщил, что Ярмоленко высказал Марлосу претензии из-за его игры в матче с голландцами.

Марлос по ходу матча заменил травмированного Александра Зубкова. Позднее вместо натурализованного бразильца на поле вышел Николай Шапаренко.