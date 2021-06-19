В сборной Германии придумали прозвище для Гозенса
Официальный Twitter сборной Германии обыграл фамилию Робина Гозенса после победы над Португалией (4:2) на чемпионате Европы.
«Ты знаешь, Робин Голзенс», — говорится в сообщении. К записи прикреплено фото Томаса Мюллера.
You know, Robin Goalsens. pic.twitter.com/7Ya9jNMvZg— Germany (@DFB_Team_EN) June 19, 2021
Ранее Мюллер на пресс-конференции назвал своего партнера по «Баварии» Роберта Левандовски Робертом Леванголски.
Гозенс был признан лучшим игроком матча. В активе немецкого футболиста гол и результативная передача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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